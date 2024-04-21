Птица Татьяна Онисимова
Место рождения
Дата рождения12.01.1878 ст.
Дата смерти04.02.1878 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1878 ст.
Отец: Птица Онисим Матфеев
Мать: Компанийц Мария Яковлева
12 января 1878 года рождение Птица Татьяна Онисима Бондари, Малороссийская губерния, Российская империя. Отец: Казак Птица Онисим Матвеев Мать: Мария Яковлева Крёстный: Пономарь Раковский Яков Моисе... Показать все
Смерть
04.02.1878 ст.
Смерть 04 февраля 1878 года Птица Татьяна Онисимова Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец Бессрочно отпускного солдата Птица Онисим Матвеев Возраст: 3 недели Причина смерти: От детской