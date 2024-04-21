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Птица Татьяна Онисимова

Место рождения

Бондари, Полтавська область

Дата рождения

12.01.1878 ст.

Дата смерти

04.02.1878 ст.

Пол

Женский

Отец

1850 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МФ
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Место
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Рождение
12.01.1878 ст.

Отец: Птица Онисим Матфеев

Мать: Компанийц Мария Яковлева

Бондари, Полтавська область
12 января 1878 года рождение Птица Татьяна Онисима Бондари, Малороссийская губерния, Российская империя. Отец: Казак Птица Онисим Матвеев Мать: Мария Яковлева Крёстный: Пономарь Раковский Яков Моисе... Показать все
Смерть
04.02.1878 ст.
Бондари, Полтавська область
Смерть 04 февраля 1878 года Птица Татьяна Онисимова Бондари, Лохвицкий уезд, Полтавская губерния. Отец Бессрочно отпускного солдата Птица Онисим Матвеев Возраст: 3 недели Причина смерти: От детской

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