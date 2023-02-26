Емельян Изотов
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Изот
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.07.1846
Жена: Агафья Ефимова
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1863
Рождение ребёнка
15.02.1864
Сын: Тимофей Емельянов
Мать ребёнка: Романова Устинья (Родионова)
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно