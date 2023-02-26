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Емельян Изотов

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Изот

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.07.1846

Жена: Агафья Ефимова

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Место жительства
1863
Рождение ребёнка
15.02.1864

Сын: Тимофей Емельянов

Мать ребёнка: Романова Устинья (Родионова)

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Устинья (Родионова)

Смерть
Неизвестно
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