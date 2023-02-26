Агафья Ефимова
Место рожденияс.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1828
Дата смерти11.06.1862
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ефим Захаров
Мать: не указана
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.07.1846
Муж: Емельян Изотов
Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
11.06.1862
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.