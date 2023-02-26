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Агафья Ефимова

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Место рождения

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1828

Дата смерти

11.06.1862

Пол

Женский

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ефим Захаров

Мать: не указана

с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
08.07.1846

Муж: Емельян Изотов

Спасская церковь с.Пятницкого Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
11.06.1862
с.Пятницкое Перемышльского уезда Калужской губ.
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