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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1820

Дочь: Варвара (Иванова)

Отец ребёнка: Никон

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Дмитрий Никонов

Отец ребёнка: Никон

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823

Сын: Иван Никонов

Отец ребёнка: Никон

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824

Дочь: Анастасия (Николаева)

Отец ребёнка: Никон

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филимон Никонов

Отец ребёнка: Никон

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