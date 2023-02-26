?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1820
Дочь: Варвара (Иванова)
Отец ребёнка: Никон
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Дмитрий Никонов
Отец ребёнка: Никон
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Сын: Иван Никонов
Отец ребёнка: Никон
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824
Дочь: Анастасия (Николаева)
Отец ребёнка: Никон
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филимон Никонов
Отец ребёнка: Никон