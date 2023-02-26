Дмитрий Никонов
Место рожденияд.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
13.11.1836
Жена: Устиния Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.12.1839
Сын: Даниил Дмитриев
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1843
Дочь: Елена Дмитриева
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1846
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1850
Сын: Пётр Дмитриев
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1852
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Устиния Трофимова
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно