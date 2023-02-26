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Дмитрий Никонов

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Место рождения

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Никон

Мать: ?

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1836

Жена: Устиния Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
15.12.1839

Сын: Даниил Дмитриев

Мать ребёнка: Устиния Трофимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1843

Дочь: Елена Дмитриева

Мать ребёнка: Устиния Трофимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.10.1846

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Устиния Трофимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1850

Сын: Пётр Дмитриев

Мать ребёнка: Устиния Трофимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1852

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Устиния Трофимова

д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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