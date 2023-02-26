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Филимон Никонов
Филимон Никонов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Дата смерти
17.12.1838
Пол
Мужской
Отец
Никон
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Никон
Мать:
?
Смерть
17.12.1838
д.Зятинки Поречского уезда Смоленской губ.
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