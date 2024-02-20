Калафат (Цапулина) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат (Цапулина) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Россия Оренбургская обл.,г.Бугуруслан

Дата рождения

27.02.1910

Дата смерти

21.02.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1933 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1910

Отец: Цапулин Сергей

Мать: Цапулин Мелания

Россия Оренбургская обл.,г.Бугуруслан
Рождение ребёнка
16.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калафат Серафим Лазарьевич

Россия Северная Осетия-Алания г.Владикавказ
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.08.1933

Дочь: Галина Серафимовна

Отец ребёнка: Калафат Серафим Лазарьевич

СССР Красноярский кр.,г.Канск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калафат Серафим Лазарьевич

Россия Северная Осетия-Алания г. Владикавказ
Выпись о браке № 537
Смерть
21.02.1986
Россия г. Оренбург ул.Советская 14, кв 35
Похороны
Неизвестно
Россия г. Оренбург
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