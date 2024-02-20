Цапулин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цапулин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Цапулин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1910

Дочь: Калафат Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Цапулин Мелания

Россия Оренбургская обл.,г.Бугуруслан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Цапулин Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цапулин Мелания

Смерть
1921
Причина смерти: Голод
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