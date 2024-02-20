Цапулин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Цапулин Иван
Рождение ребёнка
27.02.1910
Дочь: Калафат Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Цапулин Мелания
Россия Оренбургская обл.,г.Бугуруслан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Цапулин Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цапулин Мелания
Смерть
1921
Причина смерти: Голод