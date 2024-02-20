(Калафат) Галина Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калафат) Галина Серафимовна

Место рождения

СССР Красноярский кр.,г.Канск

Дата рождения

01.08.1933

Дата смерти

Около 2004

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1924 г.р.
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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933

Отец: Калафат Серафим Лазарьевич

Мать: Калафат Лидия Сергеевна

СССР Красноярский кр.,г.Канск
Рождение ребёнка
02.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Амельчук Валентин

г. Оренбург, Оренбургская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амельчук Валентин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 2004
Похороны
Неизвестно
г. Иваново, Ивановская область, Россия
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