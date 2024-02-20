(Калафат) Галина Серафимовна
Место рожденияСССР Красноярский кр.,г.Канск
Дата рождения01.08.1933
Дата смертиОколо 2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1933
СССР Красноярский кр.,г.Канск
Рождение ребёнка
02.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Амельчук Валентин
г. Оренбург, Оренбургская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амельчук Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 2004
Похороны
Неизвестно
г. Иваново, Ивановская область, Россия