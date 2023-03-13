Шаровъ Ефремъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаровъ Ефремъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Пол

Мужской

Отец

1684 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Борисъ Фроловъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Шаровъ Павелъ

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьева

деревни Печорской
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьева

починка Печерского
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Прасковья Кондратьева

починка Печерского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Кондратьева

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