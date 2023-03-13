Шаровъ Ефремъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Борисъ Фроловъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Шаровъ Павелъ
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьева
деревни Печорской
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьева
починка Печерского
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Прасковья Кондратьева
починка Печерского
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Кондратьева