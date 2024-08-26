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Коноплёв Егор Фёдорович

Место рождения

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Коноплёв Фёдор Филатович

Мать: Коноплёва Ефросиния Михеевна

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коноплёва Анастасия

Место жительства
Неизвестно
Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Коноплёва) Матрона Егоровна

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Коноплёва) Васса Егоровна

Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия

Смерть
Неизвестно

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