Коноплёв Егор Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коноплёва Анастасия
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Коноплёва) Матрона Егоровна
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Коноплёва) Васса Егоровна
Мать ребёнка: Коноплёва Анастасия
Смерть
Неизвестно