Коноплёва Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплёв Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Коноплёва) Матрона Егоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Афонинская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Коноплёва) Васса Егоровна

Отец ребёнка: Коноплёв Егор Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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