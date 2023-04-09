Новгородов Терентий Федосович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Новгородов Федос Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1802
Дочь: Давыдова Ирина Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
1802 - Метрическая книга по селу Нижнее Чуево, ГАВО Ф.281 Оп.1 Д.41, л. 1об, запись №10 Найдена запись о рождении от 16.04.1802 у однодворца у Терентия Новгородова родилася дочь Ирина
Смерть
Неизвестно