Новгородов Терентий Федосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новгородов Терентий Федосович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Новгородов Федос Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1802

Дочь: Давыдова Ирина Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

1802 - Метрическая книга по селу Нижнее Чуево, ГАВО Ф.281 Оп.1 Д.41, л. 1об, запись №10 Найдена запись о рождении от 16.04.1802 у однодворца у Терентия Новгородова родилася дочь Ирина
Смерть
Неизвестно
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