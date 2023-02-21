Давыдова (Новгородова) Ирина Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Новгородова) Ирина Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1802

Дата смерти

03.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1802

Отец: Новгородов Терентий Федосович

Мать: не указана

1802 - Метрическая книга по селу Нижнее Чуево, ГАВО Ф.281 Оп.1 Д.41, л. 1об, запись №10 Найдена запись о рождении от 16.04.1802 у однодворца у Терентия Новгородова родилася дочь Ирина
Рождение ребёнка
1826

Сын: Давыдов Евдоким

Отец ребёнка: Давыдов Архип Давыдович

Рождение ребёнка
25.02.1828

Сын: Давыдов Федот Архипович

Отец ребёнка: Давыдов Архип Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Архип Давыдович

Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Христорождественская церковь, поручители: Ларион Цаплин, Дмитрий Клачков
Смерть
03.01.1873
1873 - Метрическая книга по селу Нижнее Чуево, ГАТО Ф.1049 Оп.1 Д.167, л. 53об, запись №3 Найдена запись о смерти от 03.01.1873 Отставного солдата Архипа Давыдова жена Ирина Терентьева - 75 лет - от у... Показать все
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