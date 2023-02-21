Давыдова (Новгородова) Ирина Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1802
Дата смерти03.01.1873
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.04.1802
Отец: Новгородов Терентий Федосович
1802 - Метрическая книга по селу Нижнее Чуево, ГАВО Ф.281 Оп.1 Д.41, л. 1об, запись №10 Найдена запись о рождении от 16.04.1802 у однодворца у Терентия Новгородова родилася дочь Ирина
Рождение ребёнка
1826
Сын: Давыдов Евдоким
Отец ребёнка: Давыдов Архип Давыдович
Рождение ребёнка
25.02.1828
Отец ребёнка: Давыдов Архип Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Христорождественская церковь, поручители: Ларион Цаплин, Дмитрий Клачков
Смерть
03.01.1873
1873 - Метрическая книга по селу Нижнее Чуево, ГАТО Ф.1049 Оп.1 Д.167, л. 53об, запись №3 Найдена запись о смерти от 03.01.1873 Отставного солдата Архипа Давыдова жена Ирина Терентьева - 75 лет - от у... Показать все