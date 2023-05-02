Белоусова Феврония Киприянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоусова Феврония Киприянова

Белоусова Феврония Киприянова

Место рождения

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.06.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1821 ст.

Отец: Белоусов Киприан Петров

Мать: не указана

Елбанка, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
170-9-51 (ГАТО, г. Томск) Лист 295 на ФС (лист 181 оборот в книге). Д. Елбанской крестьянина Киприана Белоусова родилась дочь Феврония 19.06.1821. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.