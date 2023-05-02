Белоусова Феврония Киприянова
Место рождения
Дата рождения19.06.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1821 ст.
Отец: Белоусов Киприан Петров
Мать: не указана
170-9-51 (ГАТО, г. Томск) Лист 295 на ФС (лист 181 оборот в книге). Д. Елбанской крестьянина Киприана Белоусова родилась дочь Феврония 19.06.1821. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G... Показать все
Смерть
Неизвестно