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Гастев Егор Спиридонов

Место рождения

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гастев Спиридон Алексеев

Мать: Гастева Ксения Афанасьева

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1905

Дочь: Зинаида Егорова

Мать ребёнка: Гастева Анна Тимофеева

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1909

Сын: Гастев Михаил Егоров

Мать ребёнка: Гастева Анна Тимофеева

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Гастева Анна Тимофеева

Воробьевские выселки, Крапивенский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гастева Анна Тимофеева

Смерть
Неизвестно
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