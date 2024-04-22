Гастев Егор Спиридонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.1905
Дочь: Зинаида Егорова
Мать ребёнка: Гастева Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
19.05.1909
Сын: Гастев Михаил Егоров
Мать ребёнка: Гастева Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Гастева Анна Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гастева Анна Тимофеева
Смерть
Неизвестно