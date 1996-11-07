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Чистова (Носова) Валентина Петровна

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Место рождения

г. Чимкент Казахской ССР

Дата рождения

14.01.1947

Дата смерти

07.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1947

Отец: Носов Пётр Андреянович

Мать: Носова (Лобзова) Агафия Филипповна

Бракосочетание
19.09.1970

Муж: Чистов Вячеслав Фёдорович

Рождение ребёнка
26.08.1971

Дочь: Пашова (Чистова) Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Чистов Вячеслав Фёдорович

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
10.02.1974

Дочь: Велечутина (Чистова) Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Чистов Вячеслав Фёдорович

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
07.11.1996
Курган, город Курган, Курганская область

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