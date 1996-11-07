Чистова (Носова) Валентина Петровна
Место рожденияг. Чимкент Казахской ССР
Дата рождения14.01.1947
Дата смерти07.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1947
Бракосочетание
19.09.1970
Рождение ребёнка
26.08.1971
Дочь: Пашова (Чистова) Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Чистов Вячеслав Фёдорович
Рождение ребёнка
10.02.1974
Дочь: Велечутина (Чистова) Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Чистов Вячеслав Фёдорович
Смерть
07.11.1996