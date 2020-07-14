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Паутов Павел Геннадьевич

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Место рождения

д.Мурзинка, Пригородный район, Свердловская область

Дата рождения

10.08.1959

Дата смерти

14.07.2020

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1959

Отец: Паутов Геннадий Николаевич

Мать: Паутова (Киселёва) Лидия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Моряк | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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