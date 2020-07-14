Паутов Павел Геннадьевич
Место рожденияд.Мурзинка, Пригородный район, Свердловская область
Дата рождения10.08.1959
Дата смерти14.07.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Моряк | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.07.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно