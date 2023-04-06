Петровский Гавриил Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1884
Бракосочетание
05.02.1910
Рождение ребёнка
14.10.1919
Сын: Петровский Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Петровская Харитина Николаевна
Рождение ребёнка
28.06.1921
Дочь: Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Петровская Харитина Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно