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Петровский Гавриил Дмитриевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

24.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1884

Отец: Петровский Дмитрий Иеремеевич

Мать: Петровская Акилина Пахомовна

Бракосочетание
05.02.1910

Жена: Петровская Харитина Николаевна

Рождение ребёнка
14.10.1919

Сын: Петровский Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Петровская Харитина Николаевна

Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Петровская Харитина Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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