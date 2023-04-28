Петровская (Цыбулевская) Харитина Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.10.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887
Бракосочетание
05.02.1910
Рождение ребёнка
14.10.1919
Сын: Петровский Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Петровский Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.06.1921
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Петровский Гавриил Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно