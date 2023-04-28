Петровская (Цыбулевская) Харитина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетровская (Цыбулевская) Харитина Николаевна

Петровская (Цыбулевская) Харитина Николаевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.10.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887

Отец: Цыбулевский Николай Георгиевич

Мать: Цыбулевская Мария Михайловна

Бракосочетание
05.02.1910

Муж: Петровский Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.10.1919

Сын: Петровский Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Петровский Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
28.06.1921

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Петровский Гавриил Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close