Кутянинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутянинъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кутянинъ Кузьма

Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Кутянинъ Июда

Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Кутянинъ Лука

Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Кутянинъ Борисъ

Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Кутянинъ Сергей

Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Кутянинъ Иванъ

Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутянина Анна Борисова

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