Кутянинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кутянинъ Кузьма
Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1738
Сын: Кутянинъ Июда
Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1740
Сын: Кутянинъ Лука
Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1742
Сын: Кутянинъ Борисъ
Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1744
Сын: Кутянинъ Сергей
Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1747
Сын: Кутянинъ Иванъ
Мать ребёнка: Кутянина Анна Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутянина Анна Борисова