Кутянинъ Кузьма
Место рождения
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кутянинъ Василий
Мать: Кутянина Анна Борисова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Кутянинъ Иванъ
Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кутянинъ Василий
Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Потеряхина Офимья
Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова
Бракосочетание
Неизвестно