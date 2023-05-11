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Кутянинъ Кузьма

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кутянинъ Василий

Мать: Кутянина Анна Борисова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кутянинъ Иванъ

Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кутянинъ Василий

Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Потеряхина Офимья

Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Кутянина Акулина Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутянина Акулина Антонова

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