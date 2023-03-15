Фроликова Неонила Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
1835
Сын: Фроликов Дмитрий Тимофеев
Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лукерия Тимофеева
Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно