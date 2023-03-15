Фроликова Неонила Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фроликова Неонила Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Фроликов Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
1829

Сын: Фроликов Федор Тимофеев

Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Фроликов Дмитрий Тимофеев

Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фроликов Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лукерия Тимофеева

Отец ребёнка: Фроликов Тимофей Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фроликов Тимофей Семенов

Смерть
Неизвестно
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