Фроликов Дмитрий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиДо 1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фроликов Владимир Дмитриев
Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фроликова Дарья Миронова
Смерть
До 1878