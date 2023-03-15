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Фроликов Дмитрий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

До 1878

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Фроликов Тимофей Семенов

Мать: Фроликова Неонила Кирилова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Фроликов Владимир Дмитриев

Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова

Рождение ребёнка
1859

Сын: Фроликов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Фроликов Феодор Дмитриев

Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Петр Дмитриев

Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фроликов Феодот Дмитриев

Мать ребёнка: Фроликова Дарья Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фроликова Дарья Миронова

Смерть
До 1878
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