Евграфова Агрофена Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евграфова Агрофена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Любовь

Отец ребёнка: Евграфов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Таисия

Отец ребёнка: Евграфов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Евграфов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евграфов Алексей

Отец ребёнка: Евграфов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евграфова Анисия

Отец ребёнка: Евграфов Андрей

Смерть
Неизвестно

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