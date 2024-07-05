Евграфова Агрофена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Любовь
Отец ребёнка: Евграфов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Таисия
Отец ребёнка: Евграфов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Евграфов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евграфов Алексей
Отец ребёнка: Евграфов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евграфова Анисия
Отец ребёнка: Евграфов Андрей
Смерть
Неизвестно