Евграфова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Евграфов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно