Евграфова Анисия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евграфова Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Евграфов Андрей

Мать: Евграфова Агрофена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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