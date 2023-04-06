Боронин Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Боронин Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1923
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
14.06.1925
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
18.03.1934
Сын: Боронин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
18.12.1935
Дочь: Андрюхина Валентина
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Александровна
Смерть
?.12.1942