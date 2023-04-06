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Боронин Григорий

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Место рождения

Новопокровское, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Боронин Павел

Мать: не указана

Новопокровское, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.08.1923

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Новопокровское, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1925

Сын: Боронин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Рождение ребёнка
18.03.1934

Сын: Боронин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Рождение ребёнка
18.12.1935

Дочь: Андрюхина Валентина

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боронин Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Александровна

Смерть
?.12.1942
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