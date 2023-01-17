деревня Новопокровское, деревня Новопокровское, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Новопокровское

Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Макарьевский уезд, Скоробогатовская волость
919. Бздели, деревня бывшая государственная, при речке Роймивке, дворов 43, жителей 242, 13 красильн. зав.

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Макарьевский уезд, Скоробогатовская волость
Бездели д. (Ново-Покровское с.) ш.рч. Роймина126642911431422852 вет тол., 2 мас. з., кузн.дер. изд., плотн.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ковернинский район
18643Новопокровскоедеревня56°56'43°44'O-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ковернинский муниципальный район, Сельское поселение Скоробогатовский сельсовет
22634436166д Новопокровскоедеревня
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