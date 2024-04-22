Кухтина Катерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1782 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 ст.
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Кухтин Иван Филиппов
Отец ребёнка: Кухтин Филипп Васильев
Рождение ребёнка
1818 ст.
Отец ребёнка: Кухтин Филипп Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область