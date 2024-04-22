Кухтин Тимофей Филиппов
Место рождения
Дата рождения1818 ст.
Дата смерти1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.
Отец: Кухтин Филипп Васильев
Рождение ребёнка
07.03.1846 ст.
Мать ребёнка: Кухтина Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
06.03.1848 ст.
Сын: Кухтин Яков Тимофеев
Мать ребёнка: Кухтина Дарья Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кухтина Дарья Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухтин Яков Тимофеев
Смерть
1848 ст.