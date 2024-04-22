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Кухтин Тимофей Филиппов

Место рождения

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд

Дата рождения

1818 ст.

Дата смерти

1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818 ст.

Отец: Кухтин Филипп Васильев

Мать: Кухтина Катерина Васильева

Покровское, Степановская волость, Тамбовский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1846 ст.

Сын: Кухтин Евфимий Тимофеев

Мать ребёнка: Кухтина Дарья Емельянова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.03.1848 ст.

Сын: Кухтин Яков Тимофеев

Мать ребёнка: Кухтина Дарья Емельянова

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кухтина Дарья Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухтин Яков Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1848 ст.
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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