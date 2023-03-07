Соболев Иаков Калистратов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Иаков Калистратов

Соболев Иаков Калистратов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Соболев Дементий Иаковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Никифор Иаковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Алексей Иаковлев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close