Соболев Иаков Калистратов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1672
Сын: Соболев Дементий Иаковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678