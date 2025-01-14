Семенов Дмитрий 21.02.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семенов Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1979

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1955 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979

Отец: Семенов Андрей

Мать: Семенова (Озерова) Наталья

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.2003

Жена: Семенова (Оводова) Ирина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (Оводова) Ирина

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова (Оводова) Ирина

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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