Семенов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1979
Отец: Семенов Андрей
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.07.2003
Жена: Семенова (Оводова) Ирина
Рождение ребёнка
31.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Оводова) Ирина
Рождение ребёнка
19.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Семенова (Оводова) Ирина