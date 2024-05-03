Сурминская Юлия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.08.1890 ст.
Дочь: Сурминская Сильвия Алексеевна
Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1893 ст.
Дочь: Кудельская Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
05.02.1900 ст.
Дочь: Сурминская Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1901
Дочь: Сурминская Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
04.03.1903
Сын: Сурминский Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
09.09.1904
Сын: Сурминский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1909
Дочь: Сурминская Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно