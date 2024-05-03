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Сурминская Юлия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1890 ст.

Дочь: Сурминская Сильвия Алексеевна

Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.08.1893 ст.

Дочь: Кудельская Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1900 ст.

Дочь: Сурминская Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1901

Дочь: Сурминская Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
04.03.1903

Сын: Сурминский Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
09.09.1904

Сын: Сурминский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1909

Дочь: Сурминская Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Сурминский Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сурминский Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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