Зыбина Екатерина Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зыбина Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Аs
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.03.1878 ст.

Сын: Зыбин Георгий (Егор) Кузьмич

Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Крещен в Троицкой церкви Глушицы 02.04.1878 г. Петром Семёновичем Шияновым и Марией Абрамовной Крюковой.
Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.

Дочь: (Зыбина) Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Крещена 28.11.1880 г. в Троицкой церкви Даниилом Антоновичем Абрамовым и Евдокией Степановна Курова.
Рождение ребёнка
04.06.1883 ст.

Дочь: (Зыбина) Акилина (Акулина) Кузьминична

Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.04.1886 ст.

Сын: Зыбин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Крещена в Троицкой церкви 19.04.1886 г. Ефим Семёнович Некипелов и Марфа Матвеевна Горшкова.
Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.

Дочь: (Зыбина) Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Крещена в Троицкой церкви 29.06.1891 г. Михаилом Андреевичем Герасимовым и Вассой Илларионовной Ряповой.
Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.

Дочь: (Зыбина) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Крещена в Троицкой церкви 31.03.1894 г. Игнатием Степановичем? Куровым и и самарской мещанской женой, Прасковьей Игнатьевной Макаровой.
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.

Дочь: (Зыбина) Варвара Кузьминична

Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Крещена 26.11.1895 г. в Троицкой церкви Ильёй Павловичем Новиковым и Акилиной Семёновной Тепляковой.
Смерть
Неизвестно
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

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