Зыбина Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1878 ст.
Сын: Зыбин Георгий (Егор) Кузьмич
Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич
Крещен в Троицкой церкви Глушицы 02.04.1878 г. Петром Семёновичем Шияновым и Марией Абрамовной Крюковой.
Рождение ребёнка
22.11.1880 ст.
Дочь: (Зыбина) Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич
Крещена 28.11.1880 г. в Троицкой церкви Даниилом Антоновичем Абрамовым и Евдокией Степановна Курова.
Рождение ребёнка
04.06.1883 ст.
Дочь: (Зыбина) Акилина (Акулина) Кузьминична
Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич
Рождение ребёнка
16.04.1886 ст.
Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич
Крещена в Троицкой церкви 19.04.1886 г. Ефим Семёнович Некипелов и Марфа Матвеевна Горшкова.
Рождение ребёнка
28.06.1891 ст.
Дочь: (Зыбина) Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич
Крещена в Троицкой церкви 29.06.1891 г. Михаилом Андреевичем Герасимовым и Вассой Илларионовной Ряповой.
Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.
Дочь: (Зыбина) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич
Крещена в Троицкой церкви 31.03.1894 г. Игнатием Степановичем? Куровым и и самарской мещанской женой, Прасковьей Игнатьевной Макаровой.
Рождение ребёнка
29.11.1895 ст.
Дочь: (Зыбина) Варвара Кузьминична
Отец ребёнка: Зыбин Кузьма Яковлевич
Крещена 26.11.1895 г. в Троицкой церкви Ильёй Павловичем Новиковым и Акилиной Семёновной Тепляковой.
Смерть
Неизвестно