Пушкин Борис Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкин Борис Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1932

Дочь: Ерофеевская Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Пушкина Раиса Сергеевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкина Раиса Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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