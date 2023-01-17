Пушкин Борис Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1932
Дочь: Ерофеевская Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Пушкина Раиса Сергеевна
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкина Раиса Сергеевна
Смерть
Неизвестно