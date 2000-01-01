Нистряну Инга Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНистряну Инга Степановна

Нистряну Инга Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нистряну Степан

Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нистряну Анастасия

Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нистряну Андрей

Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нистряну Кирилл

Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Павел Александрович

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