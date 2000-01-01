Нистряну Инга Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нистряну Степан
Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нистряну Анастасия
Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нистряну Андрей
Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нистряну Кирилл
Отец ребёнка: Лазарев Павел Александрович
Бракосочетание
Неизвестно