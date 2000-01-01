Лазарев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1983
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Оксана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нистряну Степан
Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нистряну Анастасия
Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нистряну Андрей
Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нистряну Кирилл
Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нистряну Инга Степановна