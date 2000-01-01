Лазарев Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазарев Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1983

Отец: не указан

Мать: Лазарева Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Оксана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нистряну Степан

Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нистряну Анастасия

Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нистряну Андрей

Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нистряну Кирилл

Мать ребёнка: Нистряну Инга Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нистряну Инга Степановна

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