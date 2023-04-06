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Серебренников Ефим Михайлович

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Место рождения

Славянск

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Серебренников Михаил Евдокимович

Мать: Серебренникова Мария Кондратьевна

Бракосочетание
11.10.1892

Жена: Серебренникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
25.06.1894

Сын: Серебренников Петр Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Серебренников Василий Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Серебренников Семен Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
30.11.1901

Сын: Серебренников Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
31.01.1904

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Серебренникова Агафья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серебренникова Елена Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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