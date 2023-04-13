Серебренникова Мария Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти17.10.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Серебренников Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Серебренников Михаил Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1915
Причина смерти: старость