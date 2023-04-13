Серебренникова Мария Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова Мария Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

17.10.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Серебренников Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Серебренников Михаил Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серебренников Михаил Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1915
Причина смерти: старость
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