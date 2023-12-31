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(Белоусова) Акулина Дмитриева
(Белоусова) Акулина Дмитриева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1849
Пол
Женский
Отец
Белоусов Дмитрий Андрей
1817 г.р.
Мать
Белоусова Татьяна Максимова
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец:
Белоусов Дмитрий Андрей
Мать:
Белоусова Татьяна Максимова
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