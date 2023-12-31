(Белоусова) Акулина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Белоусова) Акулина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Белоусов Дмитрий Андрей

Мать: Белоусова Татьяна Максимова

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