Белоусов Дмитрий Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Дмитрий Андрей

Место рождения

с. Борщевая слобода

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Белоусов Андрей Антонов

Мать: не указана

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
16.09.1844

Сын: Белоусов Трофим Дмитриев

Мать ребёнка: Белоусова Татьяна Максимова

с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Дмитриева

Мать ребёнка: Белоусова Татьяна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Татьяна Максимова

Смерть
Неизвестно
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