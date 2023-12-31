Белоусов Дмитрий Андрей
Место рожденияс. Борщевая слобода
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Белоусов Андрей Антонов
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
16.09.1844
Мать ребёнка: Белоусова Татьяна Максимова
с. Борщевая слобода
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Дмитриева
Мать ребёнка: Белоусова Татьяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно