Якубенко (Шлупикова) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Шлупиков Иван Стефанович
Мать: Шлупикова Анна Андреевна
Иммиграция
1910
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
16.02.1918
Бракосочетание
16.02.1918 ст.
Зачулымка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно