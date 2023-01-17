Якубенко (Шлупикова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубенко (Шлупикова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1900

Отец: Шлупиков Иван Стефанович

Мать: Шлупикова Анна Андреевна

Верховцы, Белицкая волость, Чериковский уезд
Иммиграция
1910
Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Приехала с семьей на переселенческий участок Таачек из д.Верховцы Белицкой волости Чериковского уезда Могилевской губернии.
Бракосочетание
16.02.1918

Муж: Якубенко Трофим Евсеевич

Таачек, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
16.02.1918 ст.

Муж: Якубенко Трофим Евсеевич

Зачулымка, Бирилюсский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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