Анастасия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Антонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Анисим Иванов

Отец ребёнка: Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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