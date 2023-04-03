Анастасия Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Анисим Иванов
Отец ребёнка: Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно