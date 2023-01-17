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Набиулла Хайруллин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879

Отец: Хайрулла (Хайрутдин) Хабибуллин

Мать: Хайриниса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1901

Дочь: Махисарур Набиулловна

Мать ребёнка: Хубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1905

Дочь: Махисара Набиулловна

Мать ребёнка: Махуба

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1908

Сын: Абдулла Набиуллович

Мать ребёнка: Хубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Ухидулла Набиуллович

Мать ребёнка: Хубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1911

Сын: Мухаметкасим Набиуллович

Мать ребёнка: Хубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Бибирабига (Бибиражия) Набиулловна

Мать ребёнка: Хубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1916

Сын: Гарифулла Набиуллович

Мать ребёнка: Хубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Разия Набиулловна

Мать ребёнка: Хубжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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