Набиулла Хайруллин
Место рождения
Дата рождения01.08.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1879
Отец: Хайрулла (Хайрутдин) Хабибуллин
Мать: Хайриниса
Рождение ребёнка
18.11.1901
Дочь: Махисарур Набиулловна
Мать ребёнка: Хубжамал
Рождение ребёнка
27.06.1905
Дочь: Махисара Набиулловна
Мать ребёнка: Махуба
Рождение ребёнка
16.05.1908
Сын: Абдулла Набиуллович
Мать ребёнка: Хубжамал
Рождение ребёнка
01.05.1909
Сын: Ухидулла Набиуллович
Мать ребёнка: Хубжамал
Рождение ребёнка
22.09.1911
Мать ребёнка: Хубжамал
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Бибирабига (Бибиражия) Набиулловна
Мать ребёнка: Хубжамал
Рождение ребёнка
24.03.1916
Мать ребёнка: Хубжамал
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Разия Набиулловна
Мать ребёнка: Хубжамал
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно