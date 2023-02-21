Хубжамал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1901
Дочь: Махисарур Набиулловна
Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин
Рождение ребёнка
16.05.1908
Сын: Абдулла Набиуллович
Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин
Рождение ребёнка
01.05.1909
Сын: Ухидулла Набиуллович
Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин
Рождение ребёнка
22.09.1911
Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин
Рождение ребёнка
15.10.1913
Дочь: Бибирабига (Бибиражия) Набиулловна
Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин
Рождение ребёнка
24.03.1916
Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Разия Набиулловна
Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно