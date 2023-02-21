Хубжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хубжамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1901

Дочь: Махисарур Набиулловна

Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1908

Сын: Абдулла Набиуллович

Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Ухидулла Набиуллович

Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1911

Сын: Мухаметкасим Набиуллович

Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1913

Дочь: Бибирабига (Бибиражия) Набиулловна

Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1916

Сын: Гарифулла Набиуллович

Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Разия Набиулловна

Отец ребёнка: Набиулла Хайруллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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