Митько Афанасий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митько Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1926
Дочь: Казюба Любовь Афанасьевна
Мать ребёнка: Митько Пелагея Артемовна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1936
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно