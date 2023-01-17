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Митько Афанасий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митько Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1926

Дочь: Казюба Любовь Афанасьевна

Мать ребёнка: Митько Пелагея Артемовна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Митько Борис Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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