Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1688 г.р.

Мать

1693 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Федор Киреев

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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