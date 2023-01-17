Гром (Коляда) Агрипина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1911
Муж: Гром Пётр Онуфриевич
Жениху 19, невесте 16, у обоих первый брак Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 198 (стр. 104), запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-65R7 | Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1912
Сын: Гром Михаил Петрович
Отец ребёнка: Гром Пётр Онуфриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-NM9C
Смерть
Неизвестно