Гром (Коляда) Агрипина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гром (Коляда) Агрипина Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1911

Муж: Гром Пётр Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
Жениху 19, невесте 16, у обоих первый брак Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 198 (стр. 104), запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-65R7 | Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1912

Сын: Гром Михаил Петрович

Отец ребёнка: Гром Пётр Онуфриевич

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-NM9C
Смерть
Неизвестно
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