Гром Пётр Онуфриевич
Место рождения
Дата рождения16.01.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892
Отец: Гром Онуфрий Петрович
Мать: Пелагея Ивановна
Ф. 931, О. 1, Д. 2451, файл 662 (стр. 131), запись 4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHR-B4CJ
Крещение
16.01.1892
Иоанно-Богословская церковь
Бракосочетание
30.10.1911
Жениху 19, невесте 16, у обоих первый брак Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 198 (стр. 104), запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-65R7 | Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1912
Сын: Гром Михаил Петрович
Мать ребёнка: Гром Агрипина Емельяновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-NM9C
Смерть
Неизвестно