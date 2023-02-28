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Гром Пётр Онуфриевич

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Место рождения

Текуча, Черкаська область

Дата рождения

16.01.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1892

Отец: Гром Онуфрий Петрович

Мать: Пелагея Ивановна

Текуча, Черкаська область
Ф. 931, О. 1, Д. 2451, файл 662 (стр. 131), запись 4 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHR-B4CJ
Крещение
16.01.1892
Текуча, Черкаська область
Иоанно-Богословская церковь
Бракосочетание
30.10.1911

Жена: Гром Агрипина Емельяновна

Текуча, Черкаська область
Жениху 19, невесте 16, у обоих первый брак Ф. 931, О. 1, Д. 2641, файл 198 (стр. 104), запись 24 https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHP-65R7 | Иоанно-Богословская церковь
Рождение ребёнка
22.11.1912

Сын: Гром Михаил Петрович

Мать ребёнка: Гром Агрипина Емельяновна

Текуча, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XH5-NM9C
Смерть
Неизвестно
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