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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Солертовский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Солертовский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солертовский Виктор Александрович

Отец ребёнка: Солертовский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авророва Серафима Александровна

Отец ребёнка: Солертовский Александр

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